Біля Пищевика поранений український військовий

Збройні формування Російської Федерації 13 червня відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик (Донецька область), внаслідок обстрілу один український боєць отримав кульове поранення.

Про це повідомляє у Facebook Командування Об’єднаних сил.

"Сьогодні, 13 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться у повідомлені.

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Зазначається, що такі злочинні дії окупантів не залишилися безкарними: "Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Раніше в суботу Міністерство оборони України повідомляло, що станом на 12:00 було зафіксовано три обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ, бойових втрат серед українських бійців за поточну добу на той час не було.