Окупанти накрили вогнем із забороненої зброї позиції ЗСУ під Луганським

Від початку доби, станом на 12:00, було зафіксовано три обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ, бойових втрат серед українських бійців за поточну добу немає.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони щодо обстановки в районі операції Об’єднаних сил.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, було зафіксовано три обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил. Так, на Луганському напрямку противник випустив 50 снарядів із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм по оборонцях Луганського. Крім того, на Донецькому напрямку, з боку окупованої Оленівки, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупаційні війська вели обстріл позицій українських захисників поблизу Славного", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прицільним вогнем у відповідь українські військові припинили збройні провокації окупантів.

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає, додали в Міноборони.