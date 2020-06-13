Окупанти 12 разів порушили "тишу", один воїн поранений

За минулу добу, 12 червня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів», - ідеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Широкиного російські загарбники двічі застосували міномети калібру 82 мм. Неподалік Верхньоторецького, Водяного та Мар’їнки агресор задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонні укріплення на підступах до Авдіївки окупанти двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» по опорних пунктах українських воїнів неподалік Луганського противник чотири рази впродовж доби відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеним пунктом Кримське окупанти застосували міномети 82 калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та придушували вогонь противника наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів», - зазначається в повідомленні.

За даними розвідки, 12 червня українські військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти неподалік населеного пункту Славне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» по захисниках Луганського противник випустив 50 снарядів із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

За поточну добу втрат немає.

«Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», - наголошують у штабі ООС.

Фото: ООС