На Донбасі окупанти готують артилеристів до висування на вогневі рубежі - розвідка

На Донбасі окупанти готують артилеристів до висування на вогневі рубежі - розвідка

Укрінформ
Російські окупаційні війська проводять тренування з управління вогнем та відпрацьовують висування на підготовлені вогневі рубежі чергових артилерійських підрозділів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

«Командування російських окупаційних військ продовжує утримувати в готовності до застосування артилерійські підрозділи. Зокрема, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК тривають заняття з корегувальниками вогню артилерії. Також 10-11 червня ц.р. проведені тренування з управління вогнем та відпрацювання прихованого висування на підготовлені вогневі рубежі чергових артилерійських підрозділів на всіх напрямках», - повідомив речник.

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За словами Шаравари, противник у рамках тижня мобілізаційної готовності проводить уточнення мобілізаційного ресурсу. Російські окупаційні адміністрації зобов’язали керівників підприємств усіх форм власності до кінця тижня надати списки військовозобов’язаних усіх категорій.

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