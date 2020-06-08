Окупанти вісім разів зривали "тишу", поранені двоє воїнів

Минулої доби, 7 червня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність», - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» на підступах до Луганського російські найманці двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аналогічне озброєння агресор застосував біля населеного пункту Хутір Вільний. Поблизу Кримського противник два рази обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Павлополя загарбники двічі задіяли міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поруч Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

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Українські захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено одного окупанта.

Унаслідок обстрілів з боку загарбників два воїни Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби російські збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» агресор двічі обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новолуганського. Також ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Оріхового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на підступах до Богданівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу внаслідок обстрілів з боку загарбників один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно було доставлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я українського захисника задовільний.

«Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua