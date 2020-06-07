Окупанти обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів, один боєць поранений

Унаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил на Донеччині осколкове поранення отримав український військовий, стан його здоров’я задовільний.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил на Донеччині», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення.

Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

«Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь», - наголошують у штабі ООС.

Втрати окупантів уточнюються.