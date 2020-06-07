Окупанти 13 разів порушили "тишу", чотири воїни поранені, один травмований

Протягом минулої доби, 6 червня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує пресцентр штабу ООС, окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські воїни у відповідь вчасно використали чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Опитного та Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад тридцять мін калібру 120 мм. Біля Богданівки ворог задіяв протитанкові ракетні комплекси, а поруч з Мар’їнкою, Павлополем і Авдіївкою – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У вечірній час агресор застосував міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети по опорних пунктах неподалік Гнутового.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по українських позиціях поблизу Оріхового та тричі біля Луганського збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Південного агресор двічі обстріляв із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілів з боку загарбників чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а один – бойове травмування.

"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність", - указується у повідомленні.

За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з великокаліберних кулеметів опорні пункти Об'єднаних сил неподалік Луганського.

Вогнем зі штатного озброєння українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За поточну добу втрат серед військових немає.

"Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - наголошують у штабі ООС.

Фото: ООС