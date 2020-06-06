Прикордонники затримали на Донеччині чергового бойовика-перебіжчика

Прикордонники Краматорського загону у районі проведення ООС затримали особу, причетну до діяльності незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“4 червня під час реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об’єднаних сил, затримали «народного ополченця»”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік 1986 року народження, мешканець Краматорська, у квітні 2014 року добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань, які тоді називали себе «народне ополчення Донбасу». Він ніс службу на одному з блокпостів, виконував завдання з дотримання так званого пропускного режиму, перевірки документів та огляду транспортних засобів громадян.

За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності». Відомості внесено до ЄРДР.