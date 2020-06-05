На Донбас прибули інструктори з РФ для снайперів, розвідників і саперів – розвідка

На тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях для вдосконалення навичок професійної майстерності бойовиків прибули групи російських інструкторів для снайперів, розвідників та груп спеціального призначення.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«На початку червня ц.р. через неконтрольовану українською владою ділянку кордону до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ приховано прибули групи російських інструкторів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ) для проведення інструкторсько-методичних занять і навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами та особовим складом інших військово-облікових спеціальностей», - повідомив речник.