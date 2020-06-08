ОБСЄ виявила рух військових вантажівок через неконтрольований кордон в ОРЛО

Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала пересування вантажівок військового типу через неконтрольовані ділянки кордону в окупованих районах Луганщини.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 6 червня.

«У період між 20:40 4 червня та 00:24 5 червня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував автоколону вантажівок, що заїжджали до України, та ще одну автоколону вантажівок, які виїжджали з України, ґрунтовою дорогою неподалік н. п. Черемшине (непідконтрольний урядові, 59 км на південний схід від Луганська) біля кордону з Російською Федерацією в місці, де немає контрольно-пропускних пунктів», - ідеться у повідомленні.

Зокрема, 4 червня о 20:40 БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив принаймні 12, ймовірно, вантажівок військового типу та супровідну універсальну легку машину, що стояли автоколоною на ґрунтовій дорозі розвернуті на схід, а також 5 осіб, які ходили між вантажівками, приблизно за 3,5 км на схід від Черемшиного, орієнтовно за 120 м на захід від кордону з Російською Федерацією, де немає системи пропуску через кордон.

О 20:51 у лісосмузі приблизно за 1,4 км на захід від нерухомої автоколони БПЛА зафіксував три, ймовірно, транспортні засоби військового типу та ще один транспортний засіб, які під'їжджали до нерухомої автоколони ґрунтовою дорогою із західного напрямку. Після того як ці машини приєдналися до згаданих вище транспортних засобів, автоколона вже налічувала принаймні 16 транспортних засобів і супровідний автомобіль.

У період із 20:52 до 21:22 дві вантажівки військового типу відокремилися від автоколони, вирушивши у східному напрямку, і виїхали з України, а решта принаймні 14 вантажівок військового типу, машин та супровідний автомобіль залишилися на місці. У період між 21:26 та 21:58 БПЛА зафіксував, як в Україну в'їхали дві універсальні легкі машини і наблизилися до автоколони з як мінімум 14 вантажівок, машин та супровідного автомобіля: одна зупинилася біля автоколони, а друга рушила на захід вказаною вище ґрунтовою дорогою приблизно на 2 км на схід від Черемшиного.

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Близько 22:10 БПЛА зафіксував другу автоколону з 5 вантажівок військового типу, які в'їхали в Україну, проїхали повз першу нерухому автоколону та рушили в західному напрямку. Тимчасом нерухома автоколона вирушила у східному напрямку і виїхала з України.

О 22:55 БПЛА зафіксував, як до другої автоколони із 5 вантажівок військового типу, які в'їхали в Україну, приєдналися згадані вище 3 транспортні засоби військового типу, що стояли в лісосмузі, та ще 2 вантажівки військового типу, які приїхали зі східного напрямку. Друга автоколона, що тепер налічувала 10 транспортних засобів, вирушила ґрунтовими дорогами в західному напрямку через Черемшине та н. п. Нижньодеревечка (непідконтрольний урядові, 52 км на південний схід від Луганська), а потім, за спостереженнями БПЛА, рушила до об'єкта в непідконтрольному урядові Луганську, куди вона приїхала о 00:24 5 червня.

У СММ нагадують, що вже фіксували у цьому районі автоколони вантажівок у жовтні 2019 року.

Фото: ОБСЄ