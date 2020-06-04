В українській армії - 131 хворий на COVID-19

Станом на 10.00 4 червня у Збройних Силах України налічується 131 особа, хвора на COVID-19. На ізоляції перебувають 500 осіб.

За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед військових, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 04 червня в Збройних Силах України хворіє 131 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 128 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 500 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 76 осіб. За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я наразі перебувають чотири людини: у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” – 2 військовослужбовці, Івано-Франківській міській лікарні – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, запевнили в пресслужбі, вони отримують необхідне лікування.

Крім того, шість осіб у Рівненській, Дніпропетровській, Львівській областях перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Їхній стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 червня в Україні 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 1 1 042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків.

Фото: ДПСУ