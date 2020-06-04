Найбільше нових випадків коронавірусу - у двох областях та Києві

В Україні станом на 4 червня найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 зафіксована у Львівській, Житомирській областях та Києві, за весь час пандемії захворіло 25 411 осіб.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 25 411 осіб. З них 1829 дитини, а також 4 888 медпрацівників", - сказав Степанов.

Так, за добу, за словами Степанова, захворіло 103 медпрацівники, 38 дітей, госпіталізовано 141 особу. Одужали від коронавірусу за час пандемії в Україні 11 042 особи, померло 747 людей.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Львівській області - 85, у Києві - 77, у Житомирській області - 53.

Він також додав, що затримка із результатами ПЛР-тестування на коронавірус спостерігається здебільшого у великих містах України.

"Ситуація з затримкою тестів у нас відбувається, перш за все, у великих містах, містах-мільйонниках. Я хочу нагадати, що ще у квітні ми робили максимум 700-800 тестів на добу. Сьогодні ми говоримо про кількість не менше 10 тисяч тестів на добу", - заявив Степанов.

Як повідомлялося, в Україні протягом останньої доби зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу.