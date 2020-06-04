Найбільше нових випадків коронавірусу - у двох областях та Києві
Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Загалом за весь час пандемії захворіло 25 411 осіб. З них 1829 дитини, а також 4 888 медпрацівників", - сказав Степанов.
Так, за добу, за словами Степанова, захворіло 103 медпрацівники, 38 дітей, госпіталізовано 141 особу. Одужали від коронавірусу за час пандемії в Україні 11 042 особи, померло 747 людей.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Львівській області - 85, у Києві - 77, у Житомирській області - 53.
Він також додав, що затримка із результатами ПЛР-тестування на коронавірус спостерігається здебільшого у великих містах України.
"Ситуація з затримкою тестів у нас відбувається, перш за все, у великих містах, містах-мільйонниках. Я хочу нагадати, що ще у квітні ми робили максимум 700-800 тестів на добу. Сьогодні ми говоримо про кількість не менше 10 тисяч тестів на добу", - заявив Степанов.
Як повідомлялося, в Україні протягом останньої доби зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу.