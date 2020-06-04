Лоссовський: Окупанти відновлюють позиції на ділянці розведення у Петрівському

Українська делегація під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу привернула увагу місій країн-учасниць до прихованого відновлення та використання російськими окупаційними силами своїх позицій на ділянці розведення сил у Петрівському.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Російські окупаційні сили продовжуючи активно використовувати свої старі інженерні позиції, імітуючи їх демонтаж, на західній околиці Петрівського, яка знаходиться на ділянці розведення сил №3. На сьогоднішньому засіданні Форуму, зокрема, ми акцентували увагу присутніх делегацій на цьому кричущому порушенні з боку російської сторони", - заявив він.

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За словами дипломата, бойовики російських збройних формувань систематично, переважно вночі, здійснюють спостереження за Збройними Силами України з цих позицій, використовуючи спеціальну спостережну техніку. Крім того, вони відкривають провокаційний вогонь з метою викликати вогонь у відповідь з боку українських військових і, таким чином, звинуватити ЗСУ у недотриманні зобов'язань щодо режиму припинення вогню на ділянці розведення.

"Російські окупаційні війська також будують глибокі позиції на території, що межує з ділянкою розведення. З метою уникнення спостереження СММ за цим районом вони здійснюють "глушіння" безпілотників Місії та ведуть вогонь у їх сторону, а також закладають міни. Крім того, було перекрито дорогу між Петрівським та Вікторівкою для запобігання її використання патрулями СММ", - заявив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

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Він нагадав, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з 4 травня не може отримати доступ до своєї камери, встановленої у районі Петрівського. Вже двічі міні-БПЛА місії був обстріляний зі стрілецької зброї, а також одного разу зазнав дії перешкод сигналу GPS під час прольоту в цьому районі ділянки розведення.

Лоссовський вказав на те, що раніше СММ ОБСЄ зафіксувала на ділянці розведення в районі Петрівського земельні роботи й облаштування колишніх позицій російських збройних формувань.

Так, у межах ділянки розведення, приблизно за 20 м на захід від її східного краю та за 350 м на північ від її південного краю, БПЛА виявив 10-метрове продовження дерев’яної конструкції, яка накриває частину існуючої траншеї, а також нові панелі на даху критої позиції для транспортних засобів. Крім того, дрон ОБСЄ вперше зафіксував подовження наявної траншеї на 3 м у західному напрямку. Усе це, як заявили в СММ, належить російським збройним формуванням.

Крім того, за межами ділянки розведення на підконтрольній російським окупаційним силам території, приблизно за 200 м на північний захід від її північно-східного кута, цей БПЛА вперше виявив дерев’яний бункер, зведені стіни та каркас даху. Крім того, було виявлено нагромадження дерев’яних колод, що лежали неподалік, біля позиції російських збройних формувань, поперек дороги між Богданівкою і Петрівським.

Поруч з цим, за межами ділянки розведення, на відстані близько 200 м на схід від її східного краю, БПЛА Місії виявив 40 протитанкових мін (вірогідно, ТМ-62), що належали російським окупаційним силам.