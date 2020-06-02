Окупанти сім разів обстрілювали позиції ООС, є поранений

Станом на 17.00 вівторка, 2 червня, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Павлополя в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці відкривали вогонь із 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Богданівка та Старогнатівка ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а по захисниках Мар’їнки застосував снайперську зброю. Оборонців Водяного загарбники обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська окупанти вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а опорні пункти Новозваніки обстріляли зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.