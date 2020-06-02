Україна розглядає всі сценарії розвитку подій на Донбасі – Кулеба

Україна розглядає всі сценарії розвитку подій на Донбасі, зокрема і ймовірність нової російської агресії, хоча налаштована на вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова на ICTV», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми виходимо з того, що президент Путін може вдатися до будь-яких дій – він це показав у 2014 році. Ми так само знаємо, і наші партнери знають, що спроба карколомної швидкої війни Росією вже була здійснена саме тоді, в 2014 році, на сході (України – ред.), але, за великим рахунком, з точки зору стратегії вона завершилася провалом, тому що Росія не досягла первинних цілей агресії, яку вона розпочала. Але, безумовно, ми маємо розглядати всі сценарії розвитку (подій на Донбасі. – ред.), - сказав Кулеба.

Він додав, що, попри це, Україна налаштована на вирішення конфлікту на сході дипломатичним шляхом.

«Водночас наші Збройні Сили мають достатньо сили для того, щоб відбити напад агресора, якщо він відбудеться», - підкреслив глава МЗС.