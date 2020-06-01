В ООН розкритикували умови перетину лінії розмежування з ОРДЛО

В ООН закликають Україну систематизувати видачу дозволів на перетин лінії розмежування із окупованими Росією територіями на сході України.

Про це йдеться у заяві координатора ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

"На сході України закриття всіх пунктів в'їзду-виїзду з кінця березня означає, що сотні людей, які, ймовірно, стикаються з терміновою необхідністю перетину лінії розмежування, не можуть систематично отримувати допомогу", - зазначається в заяві.

В цілому ООН визнає зусилля України, спрямовані на забезпечення можливості перетину лінії розмежування у низці виняткових випадків.

Лубрані вважає, що запровадження зрозумілих та чітко визначених критеріїв дуже важливо для тих, у кого є законні підстави для перетину лінії розмежування.

Вона також підкреслила, що кількість громадян України, яким терміново необхідно перетнути КПВВ на лінії розмежування з ОРДЛО, продовжує зростати щодня.

"Я звертаюся до всіх зацікавлених сторін та підкреслюю необхідність запровадження прозорого та ефективного механізму розгляду таких випадків, а також прошу прискорити видачу дозволів на перетин лінії розмежування в разі термінових обставин, доки діють обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19", - додала координатор ООН.

Як повідомлялося, 22 березня у зв’язку з карантином через епідемію коронавірусу було тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування на Донбасі.

Контрольні пункти в'їзду-виїзду можуть там повноцінно запрацювати не раніше 22 червня.