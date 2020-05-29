За роки окупації на Донбасі закриті 70% вугледобувних підприємств – юрист

За усі роки окупації окремих районів Донецької і Луганської областей були закриті орієнтовно 70 відсотків усіх вугледобувних підприємств, шахт.

Про це під час презентації звітів "Східної правозахисної групи" про ситуацію на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областях заявила адвокат і директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цинізм дій РФ полягає в тому, що 70 відсотків вугільнодобуваючих підприємств, шахт, закрито за роки окупації, скоротилися зарплати в рази, виплат пенсійних немає, жодної свободи на мирні зібрання чи об’єднання в профспілки немає», - заявила директор «Східної правозахисної групи».

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За її словами, все це узурповано і має на меті тільки політичний вплив тих осіб, які себе називають так званими «профсоюзними діячами» і популяризують неіснуючі квазіреспубліки».