Російські артилеристи приїздять на Донбас складати іспити — Резніков

Російські курсанти військових училищ приїздять на окуповану територію Донбасу і в якості іспиту стріляють по Україні.

Про це повідомив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, військові збройних сил Росії постійно приїздять в ОРДЛО.

Він розповів, що є інформація про те, що випускники курсанти військових артилерійських навчальних закладів Росії приїздять на Донбас складати іспити.

"Вони стріляють по українській території, їм ставлять залік, вони повертаються на випуск, приносять там присягу. Те, що вони приїжджають в Україну і вчаться воювати – це факт", – сказав Резніков.

Нагадаємо: 22 травня станом на 19:00 збройні формування Росії на Донбасі провели 10 обстрілів з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Один військовий об'єднаних сил отримав поранення.