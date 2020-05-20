Повітряні сили ЗСУ потребують до 10 мільярдів на радіоелектронну боротьбу - Defense Express

Загальний обсяг ресурсів, потрібних для розвитку радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗС України до 2035 року, оцінюється в діапазоні від 5 до 10 млрд грн.

Про це повідомляє Defense Express.

«Як зазначено у Візії Повітряних сил 2035, яка була схвалена рішенням Військової ради Командування Повітряних сил Збройних сил України 15 травня 2020 року, пріоритет у переоснащенні сили і засоби радіоелектронної боротьби протягом наступних 15 років буде наданий вітчизняним зразкам озброєння. При цьому загальний обсяг ресурсів, потрібних для реалізації заходів розвитку РЕБ Повітряних сил, у коштовно-грошовому вигляді за весь період розвитку у 15 років оцінюється в діапазон від 5 до 10 млрд грн (у цінах 2020 фінансового року)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сили радіоелектронної боротьби в Повітряних силах моделі 2035 року мають включати наземні й повітряні сили і засоби, що автоматизовано управляються високопідготовленим персоналом і застосовуються в єдиній інфраструктурі радіоелектронної боротьби Збройних сил України в єдиному інформаційному полі.

Шляхами нарощування спроможностей Повітряних сил з ведення радіоелектронної боротьби на період до 2035 року є: розвиток автоматизованої системи управління силами і засобами радіоелектронної боротьби та підготовки інфраструктури і персоналу для швидких мобільних дій на загрозливих напрямах; поступова заміна техніки РЕБ зразками вітчизняного виробництва, що відповідають кращим світовим аналогам, набуття військовими частинами РЕБ нових оперативних спроможностей за рахунок використання нових інтелектуальних технологій ведення радіоелектронної боротьби; розвиток логістичного забезпечення військових частин і підрозділів РЕБ у перспективних угрупованнях ЗСУ; розгортання засобів індивідуального та групового захисту авіації вітчизняного виробництва.

Наголошується, що пріоритетом розвитку сил і засобів радіоелектронної боротьби є розробка та виробництво вітчизняних зразків озброєння.

Фото: defence-ua.com