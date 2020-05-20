ОБСЄ зафіксувала зменшення порушень "тиші" на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує, що за попередню добу кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях зменшилася.

Про це йдеться у щоденному звіті №118/2020 СММ ОБСЄ від 19 травня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (45), якщо порівнювати з попередньою добою (13 вибухів)", - зазначається у повідомленні.

Як указується, приблизно дві третини порушень режиму припинення вогню, у тому числі майже всі вибухи, зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

У Луганській області спостерігачі виявили менше порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (приблизно 30), якщо порівнювати з попередньою добою (орієнтовно 75 вибухів).

Усі порушення зафіксовано в районах на схід, південний схід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

У Місії також повідомляють, що перебуваючи 18 травня приблизно за 2 км на схід від Богданівки (підконтрольна урядові, 41 км на південний захід від Донецька) "для здійснення польоту безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії над західною околицею н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 8 черг зі стрілецької зброї на відстані приблизно 3,5 км на схід".

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За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав на відстані орієнтовно 3 км на схід від цього місця. "Патруль Місії благополучно приземлив БПЛА та залишив цей район" - указується у звіті.

Фото: ОБСЄ