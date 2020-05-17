Бойовики знову обстріляли спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл на південно-західній околиці Березівського на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, шестеро спостерігачів на двох автомобілях здійснювали моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню для того, щоб в тому районі могли відремонтувати об’єкт водної інфраструктури. У зв'язку з цим патруль запустив дрон, аби промоніторити ситуацію і в ОБСЄ підкреслюють, що про його політ попереджали.

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Згодом четверо спостерігачів, які перебували поблизу автомобілів, побачили два вогняні невстановлені боєприпаси, які летіли в їхньому напрямку та вибухнули в повітрі, а згодом побачили та почули два вибухи та дим орієнтовно у 20 метрах від себе.

"Усі вчотирьох укрилися в автомобілях. Ще двоє співробітників місії перебували в автомобілях, однак чули вибухи", - говориться у повідомленні.

Після цього команда СММ негайно перемістилася на іншу позицію приблизно за 3 км на захід від південно-західної околиці Березівського та продовжила здійснювати моніторинг безпекової ситуації.

Нагадаємо: раніше в ОБСЄ повідомили про обстріл безпілотника місії неподалік непідконтрольної урядові Алмазної Луганської області.