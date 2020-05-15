На окупованій Луганщині обстріляли безпілотник ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і водночас збільшення - на Луганщині.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ № 114/2020 від 14 травня.

«Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - ідеться у повідомленні.

Спостерігачі також повідомляють про обстріл безпілотника місії: «Вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії, який пролітав над районами неподалік непідконтрольної урядові Алмазної Луганської області».

Зазначається, що члени збройних формувань, як і раніше, забороняли патрулям місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях.

При цьому СММ ОБСЄ здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

«Місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення функціонування та ремонту життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема водогонів і лінії електропередачі в непідконтрольних урядові районах Луганської області», - зазначається у звіті.

Фото: ОБСЄ