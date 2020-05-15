Хомчак доручив розслідувати загибель двох військових під час навчань в зоні ООС

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак розпорядився всебічно розслідувати причини, які призвели до загибелі двох військовослужбовців ЗСУ під час навчань.

Про це йдеться у зверненні Головнокомандувача Збройних Сил України з приводу трагічної загибелі військовослужбовців Сил спеціальних операцій, повідомляє Генштаб.

«На даний час мною віддані всі необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке повинно встановити причини та передумови трагедії. За результатами якого керівництвом ЗС України на своєму рівні будуть прийняті всі необхідні рішення. Також на ім’я міністра оборони та Верховного Головнокомандувача ЗС України будуть подані обґрунтовані доповіді та пропозиції для прийняття ними відповідних рішень.

Для нас усіх важливо зберегти життя кожного воїна і не допустити в подальшому повторення подібних трагічних випадків, тим більше не на полі бою», - йдеться у зверненні.

Він зауважив, що за останній місяць збільшилась кількість випадків загибелі військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема, в Силах спеціальних операцій, під час виконання не бойових завдань із відсічі російсько-окупаційним військам у районі проведення операції Об’єднаних сил, а в ході занять із бойової підготовки.

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«Так, 13-го травня ми вкотре зазнали болісну та непоправну втрату висококваліфікованих та вмотивованих військовослужбовців зі складу підрозділів ССпО.

Керівництво Збройних Сил України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів», - йдеться у зверненні.

Керівництво Збройних Сил України закликає всіх за будь-яких обставин принципово дотримуватись заходів безпеки, а командирів і начальників забезпечити та вимагати їх виконання.

Подробиць та причин загибелі військових штаб не повідомляє.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження, який служив у окремому загоні спецпризначень. Лицар Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня.

У соцмережах повідомляли, що майор Супріган та сержант Дмитро Кузьменко загинули під час навчань у зоні ООС, коли відпрацьовували десантування у воду.