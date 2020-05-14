У зоні ООС загинули двоє українських військових
Про це повідомляє штаб ООС.
“На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються”, - йдеться у повідомленні.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.
Як повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, у зоні ООС загинув український військовий, заступник командира загону спецпризначень майор Андрій Супріган, 1990 року народження.
Загиблий служив у окремому загоні спецпризначень, був випускником Ліцею ім. Героїв Крут і Академії Сухопутних військ, лицарем Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. Від початку російської агресії брав участь у бойових діях.
Фото на першій сторінці: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ