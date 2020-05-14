У зоні ООС загинули двоє українських військових

Під час планових занять в районі проведення операції Об’єднаних сил 13 травня загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє штаб ООС.

“На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються”, - йдеться у повідомленні.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Як повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, у зоні ООС загинув український військовий, заступник командира загону спецпризначень майор Андрій Супріган, 1990 року народження.

Загиблий служив у окремому загоні спецпризначень, був випускником Ліцею ім. Героїв Крут і Академії Сухопутних військ, лицарем Ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. Від початку російської агресії брав участь у бойових діях.

Фото на першій сторінці: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ