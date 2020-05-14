Артилеристи відпрацювали тактику оборонного бою за морське узбережжя

Особовий склад дивізіону реактивної артилерії Військово-Морських сил Збройних сил України провів на Одещині тактичні навчання, відпрацьовуючи вогневу підтримку бригади морської піхоти в умовах оборонного бою за морське узбережжя.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю ВМС ЗСУ на своїй сторінці у Facebook .

"На одному з полігонів Одещини проведено тактичні навчання підрозділу реактивної артилерії, який входить до складу Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗС України. Артилеристи, за легендою навчань, здійснювали вогневу підтримку бригади морської піхоти в умовах оборонного бою за морське узбережжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході польового вишколу особовий склад виконав вправи з переведення реактивної артилерійської батареї до вищого ступеня бойової готовності, відпрацьовано також підготовку позицій, налагодження польового зв'язку, облаштування пунктів управління вогнем тощо.

У ВМС наголосили, що метою навчання було "підвищення практичних навичок особового складу і командирів при організації та всебічному забезпеченні ведення бойових дій, яке дає змогу побачити ступінь готовності бойової техніки й особового складу до виконання завдань, зробити відповідні висновки й усунути недоліки".

Фото: ВМС ЗС України