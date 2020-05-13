Відбиття ударів з повітря: українські зенітники провели навчання

Підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних сил України виконали бойові стрільби зі штатних вогневих засобів під час тактичного навчання.

Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ.

"На Рівненщині відбулися тактичні навчання зенітного ракетно-артилерійського дивізіону однієї із військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Під час навчання були відпрацьовані питання безпосереднього управління підрозділами дивізіону, водіння техніки в умовах складної місцевості, завдання щодо прикриття підрозділів бригади в ході виконання завдань за призначенням, а також відбиття ударів повітряного противника", - йдеться в повідомленні.

На Рівненщині відбулися навчання Десантно-штурмових військ / Фото: ДШВ

Завершальним етапом підготовки зенітників стали залікові бойові стрільби із зенітних-ракетних комплексів "Стріла-10", переносних зенітно-ракетних комплексі "Ігла" та зенітних установок ЗУ-23-2, додали в пресслужбі.

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Як зазначається, всі цілі були знищені, розрахунки діяли чітко та злагоджено.