В українській армії за добу - вісім нових випадків COVID-19

У Збройних силах України станом на ранок 14 травня на коронавірусну хворобу хворіє 48 осіб, зокрема за останню добу виявлено вісім нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 07.00 14 травня в Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа та (зафіксовано) 2 летальні випадки... За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 252 особи. Водночас у 21 військовослужбовця закінчується ізоляція у найближчі три доби.

У закладах охорони здоров’я лікується дві особи: працівник ЗСУ у Центральному військовому госпіталі у Києві і військовослужбовець у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону.

Крім того, шестеро людей – по одному в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській та двоє в Київській області - лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування, запевнили в пресслужбі.

Як повідомлялося, станом на 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нові випадки.