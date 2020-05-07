Окупанти закладали протипіхотні міни біля Петрівського - Україна в ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ наприкінці квітня виявила, як російські окупаційні сили закладали протипіхотні міни неподалік ділянки розведення сил у Петрівському на Донбасі.

Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"У своєму щотижневому звіті за період 20-26 квітня, а ці звіти не публікуються на сайті ОБСЄ, СММ поінформувала, що спостерігала за "роботами з розмінування" на полі на схід від дороги між Петрівським та Стилою, що на окупованій Донеччині. Однак наведені у звіті факти вказують на те, що це було саме мінування території протипіхотними мінами", - заявив він.

За словами дипломата, під час онлайн-засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва у середу, 6 травня, українська делегація звернула увагу держав-учасниць на те, що СММ зафіксувала саме мінування території російськими окупаційними військами.

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"У звіті місії йшлося про те, що вона побачила на тому полі, окрім іншого, прозорий мішок, у якому знаходилося близько 20 протипіхотних мін типу ПМН-2. Спостерігачі ОБСЄ вказали на те, що не змогли визначити, чи це було свідченням розмінування чи ж навпаки - закладання мін. Під час засідання ми роз’яснили, що тут немає бути жодних сумнівів: це було саме мінування території представники російських збройних сил", - повідомив заступник глави місії України при ОБСЄ.

За його словами, протипіхотні міни ПМН-2 оснащені елементом невилучення, а це означає, що в мішку не могли знаходиться ці протипіхотні міни, нібито знешкоджені на полі, де нібито проводилося розмінування. При цьому такі міни досить безпечні до активації і можуть безпечно транспортуватися навіть у мішку.

"Протипіхотні міни ПМН-2 є досить безпечними до їх активації і можуть транспортуватися та переноситися відносно безпечно навіть у мішках. Однак, згідно з російськими бойовими настановами, їх заборонено знешкоджувати чи рухати після того, як вони встановлені на землі у бойовому положенні. Вони можуть бути знищені лише зарядом вибухової речовини, закладеної поруч з міною, або шляхом багаторазового проходу через мінне поле танків із тралами", - заявив Лоссовський.

Дипломат зазначив, що протипіхотні міни "ПМН-2" знаходяться досі на озброєнні російських збройних сил. Хоча їх використання заборонено відповідно до Оттавської конвенції або Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення від 3 грудня 1997 року.

Він нагадав, що Україна підписала цю Конвенцію в 1999 році та ратифікувала її у 2005 році. У рамках передбачених конвенцією зобов'язань під міжнародним наглядом до 2011 року Україна знищила всі протипіхотні міни "ПМН-2", які були успадковані після розпаду СРСР. Своєю чергою Російська Федерація відмовилася підписати Оттавську конвенцію і продовжує використовувати "ПМН-2" та інші протипіхотні міни під час бойових дій.