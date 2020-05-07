На Донбасі поранили українського бійця

Від початку цієї доби окупанти чотири рази порушили режим тиші, внаслідок ворожого обстрілу один український військовий зазнав поранень.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. За наявною інформацією, з початку цієї доби внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення", - сказав Шаравара.

За його словами, на Луганському напрямку російські окупаційні війська зранку випустили 18 мін 82-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети під час обстрілу оборонців Оріхового.

А в період з 10.45 по 11.00 противник випустив 4 міни 120-го калібру по опорних пунктах українських бійців неподалік Новотошківського.

На Донецькому напрямку з автоматичних станкових гранатометів збройні формування Російської Федерації вели вогонь по оборонцях Новоселівки-2, а зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з Мар’їнкою, поінформував речник Міноборони.

Як повідомлялося, минулої доби, 6 травня, російські окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один військовослужбовець ООС отримав поранення.

За попередніми даними розвідки, 6 травня, українські військовослужбовці знищили двох та поранили трьох окупантів.

Фото: mil.gov.ua