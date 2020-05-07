Окупанти зривали "тишу" біля шести населених пунктів, поранений боєць ЗСУ

За минулу добу збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Утримуючи оборону, наші військовослужбовці минулої доби діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, окупаційні підрозділи припинили свою активність", - йдеться у повідомленні.

Переважну більшість обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Вночі противник із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українських військовослужбовців біля Авдіївки, а надвечір застосував тут підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По оборонцях Павлополя противник двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Неподалік Тарамчука та Кам’янки противник вів вогонь по позиціях ЗСУ з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські військовослужбовці своєчасно реагували на усі ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по українських захисниках неподалік населеного пункту Попасна.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення й надалі будуть оперативно та жорстко реагувати з наявних вогневих засобів. Ситуація у районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями.

За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ