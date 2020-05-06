Окупанти за добу 15 разів порушили "тишу", гатили із заборонених мінометів і кулеметів

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зранку з 82 мм мінометів та вночі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Невельського.

По околицях Богданівки противник вів вогонь двічі. Надвечір російські окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а з настанням темряви випустили по наших позиціях 14 мін 82-го калібру.

Біля Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На усі обстріли наших позицій підрозділи Об'єднаних сил дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність.

Окрім цього збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

По наших військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї.

Оборонців Кримського ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По захисниках населеного пункту Південне противник двічі відкривав вогонь – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування.

Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність.

За даними розвідки, 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Авдіївки. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

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Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як раніше повідомляло агентство, збройні формування Російської Федерації учора 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.