Окупанти шість разів порушили "тишу", під Оріховим працював снайпер

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. На свої провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів. Наявними вогневими засобами наші захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл та дали окупантам гідну відсіч», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог з 82 мм мінометів обстрілював українські позиції неподалік Невельського. По оборонцях Павлополя противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по околицях Богданівки застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї. Захисників Кримського ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було», - поінформували в штабі.

Наголошується, що українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню та готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків.

У повідомленні також зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи.