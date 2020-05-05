Окупанти гатять із заборонених мінометів, поранений боєць ЗСУ

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму «тиші»", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил неподалік Верхньоторецького з мінометів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Красногорівки застосував 14 мін 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.

Біля Новотроїцького, Авдіївки та два рази по околицях Старогнатівки загарбники вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного російські збройні формування застосовували станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поруч з Широкиним ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по захисниках Кримського.

По оборонцях населеного пункту Оріхове противник вів вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів, використавши загалом 41 міну, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, підрозділи ЗСУ відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі та рішучості українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього українські воїни знищили військову вантажівку противника.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з 82 мм мінометів обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Невельського. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: mil.gov.ua, Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ