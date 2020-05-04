Сили ЗСУ знищили 10 бойовиків на Донбасі за тиждень - розвідка

Як свідчать дані української розвідки, за минулий тиждень 10 бойовиків російсько-окупаційних військ загинули та 14 дістали поранень.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"За тиждень з 27 квітня по 3 травня ц.р. 10 бойовиків російсько-окупаційних військ загинули та 14 дістали поранень різних ступенів важкості", - сказав речник

За його словами, ці цифри включають як бойові, так і небойові втрати внаслідок порушень заходів безпеки та низького морально-психологічного клімату у своїх підрозділах.

Мотузяник додав, що лише за минулу добу один окупант загинув та ще один дістав поранення.

Фото: mil.gov.ua