Окупанти поранили двох військових поблизу Авдіївки та Оріхового

5 травня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранивши двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського військового. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, біля населеного пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один захисник отримав бойове травмування", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих воїнів оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляло агентство, збройні формування Російської Федерації учора 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.