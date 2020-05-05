Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового та Невельського

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник відомства Максим Праута.

«Ніч минула спокійно, проте вже вранці російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. Так, на Луганському напрямку близько 10-ї години противник застосував стрілецьку зброю біля Оріхового. Також у цей час тут було зафіксовано активність ворожого снайпера. На Донецькому напрямку після 6-ї години ранку на наших позиціях неподалік Невельського розірвалися 6 мін калібру 82 мм», - сказав речник.

За його словами, у відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах.

Втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються.

Праута також повідомив про активізацію командуванням російсько-окупаційних військ підготовки до проведення чергової ротації передових підрозділів. Зокрема, на базі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) триває формування тактичних груп, які передбачається направити на передову у другій половині травня.

Водночас, за даними розвідки, терміни проведення ротації можуть бути перенесені, зважаючи на незадовільне логістичне забезпечення більшості із зазначених підрозділів, у тому числі медичним майном - через банальне його розкрадання.

«Це явище набуло такого масштабу, що виявлені факти нестачі медичних захисних засобів з російської «гуманітарної допомоги» та їх реалізації через мережу місцевих аптек навіть стали предметом службового розслідування», - зауважив Праута.