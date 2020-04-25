У ціль з першого пуску: ракета "Вільха-М" успішно пройшла випробування

В Одеській області, на полігоні Алібей, 25 квітня успішно проведене випробування ракети "Вільха-М" - ціль вражена з першого пострілу.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.

"За активної участі фахівців Збройних Сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми. На державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети "Вільха-М": Потрапляння точно у ціль з першого пуску", - йдеться у повідомленні.

Льотні випробування української ракети «Вільха-М» / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ нагадали: "Вільха-М" – проєкт створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.

Як повідомлялося, 30-31 березня 2020 року ДККБ "Луч" провело на полігоні в Одеській області успішні чергові випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км.