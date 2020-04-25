Окупанти 13 разів за добу порушили "тишу" на Донбасі: двох наших воїнів поранено

За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"24 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відповідь на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність... Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення", - зазначається у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" наші підрозділи зафіксували п’ять порушень режиму "Тиша", а у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до п’яти обстрілів, більшість з яких із заборонного Мінськими домовленостями озброєння.

Агресивні дії противника отримали належну оцінку з боку українських захисників. Об’єднані сили, перебувають в постійній готовності, рішуче відреагувати на усі випадки злочинної активності окупантів, змусивши замовкнути ворожі вогневі засоби. За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

"Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід"... У відповідь наші військовослужбовці оперативно застосовували чергові вогневі засоби. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали у штабі.

Також там зазначили, що жодних випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, а ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.