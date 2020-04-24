Окупанти тричі зривали “тишу”, по захисниках Оріхового і Павлополя - стріляли з мінометів

Російсько-окупаційні війська сьогодні тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення, одного військовослужбовця поранено.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк

«Сьогодні, 24 квітня, станом на 12.00 російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення. За наявною інформацією, від початку доби один наш герой отримав осколкове поранення. Захисника евакуйовано до медичного закладу. Стан його здоров’я — задовільний», - сказав речник.

За його словами, збройні формування РФ вкотре свідомо порушуючи Мінські угоди щодо заборони застосування важкого озброєння вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів.

"Після 05.45 ранку протягом години від Золотого-5 з мінометів 120-го калібру окупанти випустили 20 мін по оборонцях Оріхового. З 06.15 з напрямку від окупованого села Соснівське ворог випустив 23 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя. Після 07.40 від Саханки окупанти порушили режим тиші з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння поблизу Лебединського", - зазначається у повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче придушували ворожу збройну активність.