Окупанти обстріляли позиції ООС під Лебединським, поранили бійця

Сьогодні, 24 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого поранено військовослужбовця ЗС.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

"Так, біля населеного пункту Лебединське противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.