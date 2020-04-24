Президент Росії Володимир Путін підписав закони, які значно спрощують отримання російського громадянства для жителів пострадянського простору.

У тому числі українські громадяни, які мешкають в ОРДЛО, звільняються від держмита.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

«Федеральним законом звільняються від сплати державного мита за прийом в громадянство РФ особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО України і звернулися... із заявами про прийом в громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку», - йдеться у повідомленні.

Це держмито становить у Росії 3,5 тисячі рублів (47 доларів).

Путін також підписав закон, який дозволяє іноземцям отримання російського громадянства без відмови від свого попереднього громадянства. Крім того, громадяни України, Білорусі, Казахстану і Молдови можуть отримати громадянство РФ без обов'язкового проживання в Росії протягом п'яти років. Іноземці, які перебувають у шлюбі з росіянами або постійно проживають в Росії, зможуть отримувати громадянство за спрощеною процедурою.