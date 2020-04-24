Путін спростив отримання російського громадянства для жителів

Путін спростив отримання російського громадянства для жителів "Л\ДНР"

Укрінформ
Президент Росії Володимир Путін підписав закони, які значно спрощують отримання російського громадянства для жителів пострадянського простору.

У тому числі українські громадяни, які мешкають в ОРДЛО, звільняються від держмита.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

«Федеральним законом звільняються від сплати державного мита за прийом в громадянство РФ особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО України і звернулися... із заявами про прийом в громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку», - йдеться у повідомленні.

Це держмито становить у Росії 3,5 тисячі рублів (47 доларів).

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Путін також підписав закон, який дозволяє іноземцям отримання російського громадянства без відмови від свого попереднього громадянства. Крім того, громадяни України, Білорусі, Казахстану і Молдови можуть отримати громадянство РФ без обов'язкового проживання в Росії протягом п'яти років. Іноземці, які перебувають у шлюбі з росіянами або постійно проживають в Росії, зможуть отримувати громадянство за спрощеною процедурою.

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