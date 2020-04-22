На Донеччині зменшилася кількість порушень режиму припинення вогню — СММ ОБСЄ

У СММ ОБСЄ констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донеччині та значне збільшення кількості таких порушень на Луганщині, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

Про це Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні інформує у своєму щоденному звіті № 95/2020 від 22 квітня.

"Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та значне збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що спостерігачі СММ ОБСЄ і далі стикалася з відмовами в доступі на блокпостах збройних формувань біля Оленівки в Донецькій області й на південь від мосту поблизу Станиці Луганської в Луганській області.

Уточнюється, що місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

"СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення у районі Петрівського", - наголошується у повідомленні.

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Зазначається, що місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонтних робіт на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури з обох боків лінії зіткнення, а також робіт із розмінування, зокрема на цвинтарях у підконтрольних урядові районах Донецької області.

"СММ і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях. Патрулі Місії й далі стикалися з обмеженнями свободи пересування в Донецькій та Луганській областях", - уточнюється у повідомленні.

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Як раніше повідомляло агентство, бойовики російських збройних формувань знову перешкоджали роботі патрулів СММ ОБСЄ на блокпостах у Донецькій і Луганській областях.