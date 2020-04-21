Британія засудила окупантів Донбасу за обстріли на Великдень

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловлює жаль щодо недотримання режиму тиші на сході України на Великодні свята.

Про це повідомляє прес-служба посольства Великої Британії в Україні на Facebook.

"Мені прикро, що ці довгі Великодні вихідні не принесли спокою людям на сході України. Замість очікуваного режиму тиші тривали порушення, зокрема із застосуванням російськими маріонетками важкої артилерії. На жаль, одного військовослужбовця Збройних сил України вбито, сімох поранено», - наголосила Сіммонс.

Також вона зазначила, що Велика Британія повністю підтримує важливу роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України і висловила глибоку стурбованість тим, що «російські маріонетки обмежують свободу пересування патрулів ОБСЄ через лінію розмежування, начебто у зв'язку з пандемією коронавірусу».

На її думку, пандемія - це надзвичайно серйозна проблема, але її не можна використовувати як привід обмежувати рух СММ.

«Велика Британія закликає Росію використати свій беззаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб вони поважали режим тиші та дозволили безперешкодний доступ СММ ОБСЄ та гуманітарним організаціям через лінію розмежування і на території, не підконтрольні уряду», - закликала посол.

Сіммонс наголосила, що Велика Британія залишається рішучою у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомлялося, у Великдень російсько-окупаційні війська, незважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, у тому числі, з використанням заборонених мінськими угодами озброєнь.