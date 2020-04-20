На Великдень окупанти шість разів порушили "тишу", втрат немає

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Українські захисники, знайомі з підступною тактикою загарбників, за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну активність», - ідеться в повідомленні.

Переважну більшість порушень «тиші» зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поблизу селища Піски - з міномета калібру 82 мм;

у районі Мар’їнки - з гранатометів різних систем;

двічі біля Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поруч із Павлополем була помічена активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Луганського.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було.

«На всі провокації ворога підрозділи Об’єднаних сил дали рішучу відповідь. Агресивні дії російських найманців й надалі будуть жорстко й оперативно припинятися нашими захисниками», - наголошується в повідомленні.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 19 квітня українські підрозділи знищили двох загарбників та ще двох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, зазначають у штабі ООС.