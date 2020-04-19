Окупанти п’ять разів порушили "тишу", троє військових поранені

За минулу добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де зафіксовано чотири обстріли.

Так, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм окупаційні війська випустили 11 мін по наших підрозділах поблизу Луганського, а захисників Травневого обстріляли з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проти українських військовослужбовців неподалік Кримського ворог по опівдні застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а увечері – озброєння бойових машин піхоти.

На Приазов’ї окупанти відкривали вогонь проти оборонців Лебединського з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

У штабі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів вчора троє наших героїв зазнали поранень.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Фото: mil.gov.ua