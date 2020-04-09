Більшість жителів Донбасу не підтримують вибори на умовах бойовиків та повну амністію

Більшість громадян на підконтрольній українській владі території Донбасу вважають неприйнятними такі компроміси заради миру, як вибори на умовах бойовиків, повна амністія та формування правоохоронних органів з представників непідконтрольних територій.

Про це свідчать результати опитування "Суспільні настрої на Донбасі-2020", проведені Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, презентовані на онлайн-пресконференції, що транслював Укрінформ.

Зокрема, проведення виборів на підконтрольних територіях на умовах бойовиків неприйнятне для 68% жителів Донецької області і 35% мешканців Луганської.

Водночас прийнятними їх вважають 15% наших співгромадян у Донецькій області і 36% - у Луганській.

Не згодні з оголошенням повної амністії для всіх учасників бойових дій проти українських військ 55% жителів Донецької і 50% Луганської областей. Погодилися б на такий крок у Донецькій області 22% жителів підконтрольних територій, а в Луганській - 16%.

Формування місцевої поліції, судів та прокуратури на непідконтрольних територіях винятково з місцевих представників не підтримують 60% опитаних у Донецькій області і 30% у Луганській.

Були б згодні з цим у Донецькій області 18% мешканців, а 22% важко відповісти на це запитання, у Луганській – 34%, а не визначилися щодо цього 36% мешканців.

Водночас, коментуючи дані опитування, політичний аналітик Фонду Марія Золкіна зазначила, що, як продемонстрували фокус-групи, ці ідеї є неприйнятними не стільки тому, що ці варіанти підривають основи політичної системи України загалом, а тому що населення у прифронтових районах здебільшого починає звикати до статус-кво, при якому вони живуть.

"Тобто неготовність погоджуватися на широкі преференції для окупованих територій пояснюється в першу чергу тим, що населення починає орієнтуватися на те, аби унормувати статус-кво, співіснувати з окупованими територіями у нинішньому форматі, коли є лінія розмежування, коли окуповані райони непідконтрольні українському уряду. Натомість уряд має сконцентруватися на нормалізації життя людей у прифронтових громадах з підконтрольного боку лінії розмежування", - констатувала вона.

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Регіональне дослідження громадської думки проведене на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології (із залученням мережі фірми "Юкрейніан Соціолоджі Сервіс") протягом 18 лютого – 2 березня 2020 року. Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як вік, стать та місце проживання. Теоретична похибка вибірка не перевищує 3,5%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки Посольства Великої Британії.