Більшість жителів Донбасу хочуть повернення окупованих територій

Більшість жителів підконтрольних Україні районів Донецької і Луганської областей виступають за повернення окупованих територій до України без надання особливого статусу чи розширених повноважень регіону.

Про це свідчать результати опитування "Суспільні настрої на Донбасі-2020", проведені Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, презентовані на онлайн-пресконференції, що транслював Укрінформ.

"Мешканці українського Донбасу хочуть повернення окупованих територій до України. Причому більшість говорить про повернення як раніше, без надання особливого статусу чи розширених повноважень регіону. Дещо більше в цьому питанні невизначених серед мешканців Луганщини, але в цілому це картину не змінює. Надання окупованим територіям незалежності чи навіть їх приєднання до Російської Федерації підтримують лише від 5% до 8% мешканців підконтрольного Україні Донбасу", - поінформував політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов.

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Регіональне дослідження громадської думки проведене на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології (із залученням мережі фірми "Юкрейніан Соціолоджі Сервіс") протягом 18 лютого - 2 березня 2020 року. Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками як вік, стать та місце проживання. Теоретична похибка вибірка не перевищує 3,5%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки посольства Великої Британії.