Після виведення військ РФ повернути контроль над кордоном можна за пів року – Дейнеко

Щоб повернути контроль на ділянці українсько-російського кордону в ОРДЛО після виведення Росією своїх НЗФ достатньо до пів року.

Таку думку висловив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, йдеться на сторінці ДПСУ у Facebook

«Ми зробили всі розрахунки, у мене є бачення, як це потрібно робити. При позитивному збігу обставин і волі певної сторони, нам на це знадобиться від трьох до шести місяців. Хотілося б у це вірити. Розрахунки є, люди, готові йти зі мною», - сказав Дейнеко, відповідаючи на питання скільки часу потрібно, щоб взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону в ОРДЛО після виведення Росією своїх НЗФ.

Читайте також: Окупанти із мінометів обстріляли житловий район у Новотошківському

За його словами, неконтрольована ділянка зараз становить 410 кілометрів. «Звісно, як для колишнього командира Луганського прикордонного загону, який в 2014 році все це застав, для мене принципове питання повернутися на свій кордон», - наголосив Дейнеко.