До Військово-медичного клінічного центру Східного регіону надійшло 6000 маcок

До Військово-медичного клінічного центру Східного регіону надійшло 6 тисяч захисних маcок, ними забезпечать медперсонал, військовослужбовців, яких лікують, та особовий склад Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Про це повідомляє у Telegram інформаційна служба Збройних сил України.

"До Військово-медичного клінічного центру Східного регіону надійшло 6 тисяч захисних маcок", - йдеться у повідомленні.

Начальник Військово-медичного клінічного центру полковник медичної служби Ярослав Било розповів, що цими засобами захисту забезпечать медичний персонал, військовослужбовців, яких лікують, та особовий склад Військової служби правопорядку у ЗСУ.

"Натепер ми повністю забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги в разі виявлення у військовослужбовців коронавірусної інфекції", − зазначив полковник медичної служби Било.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, обласний штаб протидії коронавірусу продовжує забезпечувати госпітальні бази усім необхідним для боротьби з COVID19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Фото: armyinform.com.ua