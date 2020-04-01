Інфікованих коронавірусом у ЗСУ немає, в ізоляції – 139 військових

Станом на ранок 1 квітня в лавах ЗСУ випадків захворювання на коронавірус не виявлено. На ізоляції перебувають 139 військових.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 1 квітня в Збройних силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19 не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 139 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 64 особи», - йдеться в повідомленні.

Командування Медичних сил ЗСУ закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.